Петербургский «Каравай» купил подмосковный завод «Щелковохлеб»

Петербургский производитель хлеба ОАО «Каравай» приобрел контрольный пакет акций ЗАО «Щелковохлеб» из Московской области, сообщили РБК Петербург в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Уверен, что производственные компетенции «Щелковохлеб» и маркетинговые подходы «Каравая» к разработке и продвижению новинок усилят позиции «Щелковохлеб» на московском рынке ХБИ»,— заявил председатель Совета директоров ОАО «Каравай» Николай Тютюнников.

Сумму сделки и другие подробности в компании раскрывать отказались.

ЗАО «Щелковохлеб» было зарегистрировано в 1996 году в Подмосковье. За последние несколько лет компания полностью заменила оборудование, запустила новые технологические линии и ввела в эксплуатацию цех с высокой степенью автоматизации труда. Мощность производства хлебобулочных и кондитерских изделий сейчас составляет 68,2 тыс. т в год. Тем не менее, в последние четыре года деятельность предприятия была убыточной. В 2021 году компания получила убыток в 52 млн руб. при выручке в 1,89 млрд руб., в 2022 убыток сократился до 4,4 млн, выручка выросла до 1,98 млрд руб.

ОАО «Каравай» — один из основных производителей хлебобулочных изделий в Петербурге, который занимает более 30% этого рынка. Компании принадлежит пять производственных площадок в Петербурге и одна в Самаре, суммарная мощность которых составляет около 100 тыс. т в год. В 2022 году выручка «Каравая» составила 7,5 млрд руб., чистая прибыль — 310,2 млн руб.

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