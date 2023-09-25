Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербургский «Каравай» купил подмосковный завод «Щелковохлеб»

Петербургский производитель хлеба ОАО «Каравай» приобрел контрольный пакет акций ЗАО «Щелковохлеб» из Московской области, сообщили РБК Петербург в пресс-службе компании.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Уверен, что производственные компетенции «Щелковохлеб» и маркетинговые подходы «Каравая» к разработке и продвижению новинок усилят позиции «Щелковохлеб» на московском рынке ХБИ»,— заявил председатель Совета директоров ОАО «Каравай» Николай Тютюнников.

Сумму сделки и другие подробности в компании раскрывать отказались.

ЗАО «Щелковохлеб» было зарегистрировано в 1996 году в Подмосковье. За последние несколько лет компания полностью заменила оборудование, запустила новые технологические линии и ввела в эксплуатацию цех с высокой степенью автоматизации труда. Мощность производства хлебобулочных и кондитерских изделий сейчас составляет 68,2 тыс. т в год. Тем не менее, в последние четыре года деятельность предприятия была убыточной. В 2021 году компания получила убыток в 52 млн руб. при выручке в 1,89 млрд руб., в 2022 убыток сократился до 4,4 млн, выручка выросла до 1,98 млрд руб.

ОАО «Каравай» — один из основных производителей хлебобулочных изделий в Петербурге, который занимает более 30% этого рынка. Компании принадлежит пять производственных площадок в Петербурге и одна в Самаре, суммарная мощность которых составляет около 100 тыс. т в год. В 2022 году выручка «Каравая» составила 7,5 млрд руб., чистая прибыль — 310,2 млн руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...