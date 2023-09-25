В Краснодаре возбудили дело о гибели пешехода при выезде «ГАЗели» на тротуар

В Краснодаре возбудили уголовное дело о гибели пешехода в дорожной аварии, при которой водитель «ГАЗели» допустил выезд на тротуар. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, днем 24 сентября водитель «ГАЗели» на пересечении улиц Солнечной и Российской проехал на красный сигнал светофора, из-за чего столкнулся с автомобилем SkodaFabia и припаркованным Renault Megane. В результате столкновения водитель грузового автомобиля потерял управление, выехал на тротуар и совершил наезд на 29-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший скончался.

«Предварительно виновником дорожно-транспортного происшествия является водитель автомобиля “Газель”»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту произошедшего возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Краснодарского края.

Анастасия Донскова

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