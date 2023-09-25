Еврокомиссия запретила несколько изделий с микропластиком

Сегодня, 25 сентября, Еврокомиссия запретила целый ряд изделий, в которые при производстве намеренно добавляется микропластик или которые выделяют значительное его количество при использовании. В частности, запрещены гранулированные покрытия для спортивных площадок, которые, как отмечают в Еврокомиссии, являются крупнейшим целенаправленно созданным источником микропластика (в отличие от, например, пластиковых пакетов, при разложении которых возникают частицы микропластика). Также будет запрещена косметика с добавлением микропластика, например блестки для макияжа или скрабы с пластиковыми шариками, некоторые виды игрушек, моющих средств, медицинского оборудования и др.

Некоторые из этих изделий, в частности косметика с добавлением микропластика, будут запрещены через 20 дней после выпуска запрета. В других случаях Еврокомиссия проведет консультации с производителями и экспертами, чтобы понять, какие из подобных изделий можно заменить и чем именно. В некоторых случаях окончательный запрет вступит в силу через 8–12 лет. По замыслу регулятора эти запреты должны привести к уменьшению количества микропластика, выбрасываемого в окружающую среду, на полмиллиона тонн.

Следы микропластика обнаруживаются повсюду на Земле, включая самые глубокие морские впадины и самые высокие горные вершины, а также питьевую воду, продукты питания и даже кровь человека. Растущие объемы такого загрязнения не первый год вызывают обеспокоенность экологов и других исследователей. По некоторым подсчетам, ежегодно в океан попадает около миллиона тонн пластикового мусора.

Яна Рождественская