Топ-менеджер «Ростелекома» предупредил о запрете параллельного импорта вычтехники

Старший вице-президент по IT «Ростелекома» Кирилл Меньшов 25 сентября на планерной сессии «Вызовы технологического суверенитета», которая прошла в рамках конгресса «Подмосковные вечера», заявил, что со следующего года параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен («Ъ» ознакомился с аудиозаписью выступления господина Меньшова).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Меньшов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Кирилл Меньшов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Российские технологии становятся все более доступны. В следующем году параллельный импорт будет закрыт, и тем, кто не хотел импортозамещаться, будет либо контрабанда, либо импортозамещение, надо это четко понимать»,— сказал господин Меньшов.

В пресс-службе «Ростелекома» «Ъ» пояснили, что в России уже сейчас есть аналоги некоторых видов оборудования, которые полностью удовлетворяют потребности компаний. «Например, серверное оборудование, рабочие станции. Ситуация с ноутбуками тоже выходит на новый уровень»,— добавил представитель оператора. По его словам, в таких нишах потребность в параллельном импорте отсутствует уже сейчас либо закроется в ближайшее время.

Регуляторы и производители электроники обсуждают вопрос ограничения параллельного импорта вычислительной техники, аналоги которой производятся в России, как минимум с весны этого года.

Тимофей Корнев