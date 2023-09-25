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Коммерсантъ FM
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США ввели экспортные ограничения против пяти российских компаний

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении пяти российских организаций. Санкции коснулись также компаний из Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии. В официальном журнале федерального правительства перечень опубликуют 27 сентября.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего в список ограничений на экспорт включены 28 предприятий (.pdf). В него вошли десять компаний из Китая, три — из Финляндии, две — из Омана, пять — из Пакистана, одна — из ОАЭ. В перечень были также включены пять российских компаний. Среди них:

  • ООО «Девайс Консалтинг»;
  • ООО «Грант Инструмент»;
  • «СМТ Айлоджик»;
  • «Стрелой»;
  • ВСМПО-АВИСМА.

Согласно сообщению бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящего в структуру Минторга США, данные организации действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

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