В порт Петербурга зашел крупный контейнеровоз из Китая

В Санкт-Петербург из Китая прибыл новый 172-метровый контейнеровоз Sankt-Peterburg транспортной группы FESCO. Судно доставило автомобили и автокомпоненты, бытовую технику, а также товары народного потребления, написал 25 сентября в своем Telegram-канале вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кирилла Полякова Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кирилла Полякова

По словам чиновника, объем грузооборота Большого порта продолжают наращиваться.

«Только за первое полугодие 2023 года он составил более 22 тысяч тонн, что почти на 4% выше, чем за аналогичный период прошлого года»,— отметил господин Поляков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за восемь месяцев вырос на 16,9%.

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