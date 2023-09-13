Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за восемь месяцев вырос на 16,9%

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь-август вырос на 16,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Ассоциации морских торговых портов. В общей сложности за прошедшие восемь месяцев порт обработал 31,1 млн тонн грузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Грузооборот портов Ленобласти показал спад, кроме Приморска – 43,3 млн тонн, что на 9 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. Порт Усть-Луга обработал 78,3 млн тонн (-2,1%), Высоцк – 8,9 млн тонн (-17%).

Общий грузооборот морских портов Балтийского бассейна за январь-август 2023 года достиг 168,6 млн тонн. Из них 75,8 млн тонн пришлось на перевалку сухих грузов, 92,8 млн тонн — на наливные грузы.

В целом морских портов России за январь-август 2023 года увеличился на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 601,3 млн тонн.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Большой порт Санкт-Петербург за шесть месяцев — впервые с марта прошлого года — продемонстрировал положительную динамику.

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