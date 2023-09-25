Бывшие топ-менеджеры не поняли обвинения

В Кемерово началось рассмотрение уголовного дела бывшего президента кемеровского АО «Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"» Михаила Федяева, гендиректора АО «ХК "СДС-Уголь"» Геннадия Алексеева и технического директора «СДС-Угля» Антона Якутова. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ) — аварию на шахте «Листвяжная» в кузбасском городе Белово. 25 ноября 2021 года в шахте произошел взрыв, в результате которого погибли 46 горняков, а затем 5 горноспасателей в ходе спасательной операции. Все фигуранты дела заявили, что им непонятно предъявленное обвинение, и вину не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент АО «Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"» Михаил Федяев

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Бывший президент АО «Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"» Михаил Федяев

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

В понедельник в Центральном районном суде Кемерово состоялось первое заседание по делу бывших топ-менеджеров «СДС-Угля», причастных, по мнению следствия, к трагическим событиям на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года. Фигуранты — бывший президент кемеровского АО «Холдинговая компания "Сибирский деловой союз"» Михаил Федяев, бывшие гендиректор АО «ХК "СДС-Уголь"» Геннадий Алексеев и технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов.

Прокурор 8-го кассационного отдела Генеральной прокуратуры РФ Антон Блохин зачитал обвинительное заключение, согласно которому обвиняемые не принимали должных мер по обеспечению промышленной безопасности на принадлежащей «СДС-Углю» шахте. С 1 июля по 25 ноября 2021 года на ней сложилась аварийная ситуация, недопустимая нормативами загазованность выработок, в частности лавы №823. В итоге в ней произошла авария, погиб 51 человек.

Что стало причиной самой аварии, прокурор не уточнил, сообщив, что «горение в лаве и последующий взрыв вызвал неустановленный источник».

По оценке обвинения, все фигуранты дела действовали в корыстных целях, в частности Геннадию Алексееву и Антону Якутову ежемесячно выписывались стимулирующие выплаты в зависимости от объемов добычи угля на дочерних предприятиях «СДС-Угля», отметил гособвинитель. Он также указал, что с 1 июля 2021 года на «Листвяжной» систематически фиксировалось превышение норм метана, геологическими трансформациями был сужен вентиляционный штрек. Но добыча велась тогда, сказал прокурор, когда нельзя было ее вести, эксплуатировать комбайны и любое электромеханическое оборудование. Все это было известно техническому директору ХК «СДС-Уголь», указал гособвинитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев (слева) и технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Бывший генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев (слева) и технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

По версии гособвинения, как председатель совета директоров «СДС-Угля» и директор по перспективному развитию компании с декабря 2017 года, Михаил Федяев не организовал и не осуществлял производственный контроль на дочерних предприятиях, хотя имел на все полномочия. Таким образом, «он действовал недобросовестно и неразумно, исключительно в интересах получения дивидендов для себя и других акционеров». В итоге, сделал вывод Антон Блохин, между действиями и бездействием подсудимых и случившейся 25 ноября 2021 года аварией есть прямая причинно-следственная связь.

Отвечая на вопрос суда, понятно ли им предъявленное обвинение, все обвиняемые ответили, что «непонятно».

Также они заявили о своей невиновности. Геннадий Алексеев сказал, что причинно-следственные связи между инкриминируемым ему бездействием и аварией не прослеживаются, а ее причины, которые расследуются в другом уголовном деле (о взрыве на шахте), не установлены. По его мнению, авария произошла не в лаве №823, и это установлено камерами видеонаблюдения и другими данными. Антон Якутов также не признал своей вины, указав, что в обвинительном заключении искажены данные о его должностных обязанностях. Михаил Федяев кратко заявил, что виновным себя не признает, а из фабулы обвинения непонятно, что конкретно ему инкриминируют.

Дальнейшую его позицию изложил адвокат Виктор Акимов, заявив, что в обязанности его подзащитного как председателя совета директоров «СДС-Угля» и директора по перспективному развитию этой компании не входила организация производственного контроля на шахте «Листвяжная». По его словам, сторона обвинения не указала выгоды Михаила Федяева, тогда как шахта в 2010–2020 годах была преимущественно убыточной, а чистая прибыль четырех неубыточных лет всегда оставалась в распоряжении общества и дивиденды не выплачивались. «СДС-Уголь» освободил «Листвяжную» от почти 12 млрд руб. долгов, кроме того, по данным бухгалтерской судебной экспертизы в рамках этого дела, с 2018 года по день аварии было израсходовано на промбезопасность и охрану труда 8,5 млрд руб.

Крупнейшие аварии на российских шахтах 25 ноября 2021 года произошел пожар на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Есть погибшие и пострадавшие. О крупнейших авариях на российских шахтах — в материале «Ъ». 110 горняков погибли 19 марта 2007 года при взрыве метана на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области. В ходе расследования выяснилось, что систему газоконтроля на шахте заблокировали, чтобы увеличить добычу. Обвинение предъявили сотрудникам предприятия, в том числе бывшему директору, и чиновникам управления Ростехнадзора. В 2015 году бывший директор шахты «Ульяновская» Андрей Функ был приговорен к шести годам. Начальник смены Юрий Пименов получил 4 года 9 месяцев тюрьмы, механик участка вентиляции и техники безопасности Геннадий Краськов — 5 лет, бригадир Олег Козявин — 4 года, электрослесари этого участка Денис Бут и Олег Собакин — по 3 года заключения. После рассмотрения апелляционных жалоб сроки были снижены. Суд приговорил и других участников процесса: начальник смены Юрий Пименов получил 4 года 9 месяцев тюрьмы, механик участка вентиляции и техники безопасности Геннадий Краськов — 5 лет, бригадир Олег Козявин — 4 года, электрослесари этого участка Денис Бут и Олег Собакин — по 3 года заключения. Все они признаны виновными по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». 91 человек, в том числе 20 горноспасателей, погиб в результате двух взрывов метановоздушной смеси в ночь на 9 мая 2010 года на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Продолжается расследование; обвинение предъявлено бывшему гендиректору «Распадской». 67 шахтеров были убиты взрывом метана в расположенной по соседству с «Ульяновской» шахте «Зыряновская» 2 декабря 1997 года. За неделю до трагедии там произошла вспышка газа, и пять человек получили ожоги. Однако следственная комиссия разрешила эксплуатацию предприятия. 47 человек стали жертвами взрыва метана на шахте «Тайжина» в городе Осинники Кемеровской области 10 апреля 2004 года. Уголовное дело по факту аварии в июле того же года закрыли за отсутствием состава преступления. Причиной ЧП признано смещение горного пласта, в результате чего был поврежден силовой кабель и образовалась искра. 39 горняков погибли 24 мая 2007 года при взрыве на кемеровской шахте «Юбилейная». Причиной названо короткое замыкание в электрооборудовании проходческого комбайна, которое привело к взрыву метановоздушной смеси и угольной пыли. 30 человек погибли 25 февраля 2016 года на шахте «Северная» («Воркутауголь»). На глубине 780 м произошел выброс метана и два взрыва, повлекшие обрушение породы. В этот момент под землей находились 111 человек. Погибли четыре шахтера, еще 26 пропали без вести. Во время спасательной операции ночью 28 февраля произошел третий взрыв, в результате погибли пять горноспасателей и работник шахты, еще пять человек получили ранения. 27 шахтеров были убиты взрывом метана на шахте «Центральная» близ Воркуты (Коми) 18 января 1998 года. После аварии выбросы метана продолжились, и в апреле того же года правительство РФ приняло решение о ликвидации рудника. 25 человек погибли 9 февраля 2005 года в результате взрыва метановоздушной смеси на шахте «Есаульская» («Южкузбассуголь») в Кемеровской области. Авария произошла во время ликвидации пожара в отработанной части пласта, когда резко повысилась концентрация метана.

Обвиняемые по этому делу были арестованы 15 декабря 2021 года. При этом Михаил Федяев обвинялся по ч. 2 ст. 201 УК РФ, а руководители «СДС-Угля» — по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В начавшемся процессе все трое обвиняются в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. В июле 2022 года Михаила Федяева освободили из СИЗО под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следующее заседание по этому делу запланировано на 2 ноября.

Также по делу об аварии на «Листвяжной» в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 217 УК РФ), обвиняются директор шахты Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молоствов и начальник участка шахты Сергей Герасименок. Инспекторы Беловского территориального отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин обвиняются в халатности (ст. 293 УК РФ). При этом Сергея Махракова уже успели осудить за дачу взятки на два года колонии общего режима, а Сергея Винокурова — на три года за ее получение.

Игорь Лавренков, Кемерово