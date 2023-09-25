Челябинский микрорайон Чурилово останется без горячей воды

В Челябинске с 27 по 30 сентября отключат горячую воду в микрорайоне Чурилово. Это связано с реконструкцией теплотрассы и подключением нового детского сада в квартале «Яблочный», сообщает пресс-служба администрации города.

Под отключение горячего водоснабжения попадают 105 многоквартирных домов на улицах 1-я и 2-я Эльтонская, Герасимова, Духова, Зальцмана, Трашутина и в Лобинском переулке. Также ограничения затронут четыре детских сада, два здания школы №116 и две поликлиники.

На реконструируемом участке теплотрассы планируют уложить трубы большего диаметра – 700 мм вместо 500.

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