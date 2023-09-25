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Бывшего высокопоставленного челябинского полицейского осудили за взятки

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу бывшего замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД региона Артема Дубровина. Он признан виновным в получении взяток. Ему назначено 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в 760 тыс. руб., сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

Установлено, что в 2020–2021 годах полицейский получил взятки в виде денег и имущественных услуг на сумму 76 тыс. руб. от предпринимателя, который незаконно продавал сильнодействующие вещества. Средства были переданы за непривлечение последнего к уголовной ответственности. В ходе расследования Артем Дубровин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Артема Дубровина в июле прошлого года задержали сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области и УФСБ региона. В отношении него была организована служебная проверка.

«В рамках проверочных мероприятий факты незаконных действий нашли свое подтверждение, сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям»,— комментируют в ГУ МВД региона.

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