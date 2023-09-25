МИД Казахстана опроверг информацию о планах выйти из ОДКБ

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что у республики нет планов по выходу из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Накануне казахстанские активисты в США призвали Казахстан к выходу из ОДКБ.

«Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры о выходе из ОДКБ. Это, скорее всего, не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран—членов ОДКБ провели совещание и там были обсуждены дальнейшие пути развития организации»,— сказал Айбек Смадияров на пресс-конференции в МИД Казахстана в Астане (цитата по «Интерфаксу»).

На прошлой неделе, в день проведения встречи президента США и глав стран Центральной Азии, 19 сентября, казахстанские активисты провели акцию у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Протестующие также выразили поддержку Украине.

В СМИ регулярно появляется информация о возможном выходе Казахстана из ОДКБ. МИД Казахстана опровергает эту информацию. С аналогичными заявлениями МИД Казахстана выступал год назад, в сентябре 2022 года. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Анастасия Ларина