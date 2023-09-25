Под Челябинском грузовой поезд насмерть сбил человека

В Челябинской области транспортная прокуратура и следственные органы проводят проверки по факту смерти человека на железной дороге. 20-летнегр южноуральца сбил грузовой поезд, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагическое происшествие случилось 25 сентября на вблизи железнодорожной станции Чернявская Южно-Уральской железной дороги на территории Красноармейского района. Грузовой поезд на 2146 км третьего пикета станции смертельно травмировал находившегося на путях человека. Машинисту предотвратить наезд не удалось.

Сотрудники транспортного управления СК на транспорте проводят доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Челябинская транспортная прокуратура в ходе своей проверки оценит техническое состояние железнодорожной инфраструктуры, соблюдению сотрудниками РЖД требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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