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Коммерсантъ FM
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Мобилизованного из Свердловской области осудили за самовольное оставление части

Мобилизованный из Екатеринбурга не признает вину в дезертирстве

Мобилизованного из Свердловской области Владимира Ростова приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима за самовольное оставление части без уважительной причины (ч. 5 ст. 337 УК РФ). По данным «РИА Новости», приговор старшему лейтенанту в августе вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Владимир Ростов — уроженец Невьянского района. Как сообщает агентство, до начала частичной мобилизации он работал на цементном заводе, а в сентябре 2022 года он решил отправиться на специальную военную операцию (СВО) добровольцем. Впрочем, в военкомате он узнал, что его и так планировали мобилизовать.

В октябре мужчину отправили в Херсонскую область командовать мотострелковым взводом, однако уже спустя месяц у него резко обострился хронический геморрой. С 26 ноября по 16 декабря он пробыл в военном госпитале в Воронеже, а затем, по словам супруги военного, врач отправил его долечиваться по месту жительства.

В конце января Владимир Ростов обратился в частную клинику, где ему велели являться на осмотр и процедуры каждые семь-десять дней. После этого военный несколько раз самостоятельно прибывал в часть, чтобы объяснить, что не может вернуться в строй из-за проблем по здоровью. В части же ему заявили, что как военнослужащий он обязан лечиться только в военном госпитале. После военно-врачебной комиссии ему снова предложили госпитализироваться, однако господин Ростов якобы отказался, объяснив, что «лечение в платной клинике эффективнее».

После этого, по данным «РИА Новости», в отношении него возбудили уголовное дело. В обвинительном заключении было указано, что военный «намеренно и без уважительной причины уклонялся от службы» с 19 декабря 2022 года по 9 марта 2023-го.

Адвокат господина Ростова Дмитрий Логинов заявил, военнослужащий собирался вернуться в строй после восстановления, а в период следствия он помогал в расследовании, а также «извинился». Защита считает вынесенный приговор «необоснованно суровым» и намерена либо добиться его полной отмены, либо смягчения. Апелляцию рассмотрят в начале октября.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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