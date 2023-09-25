Краснов рассказал Путину о работе Генпрокуратуры с проблемами соцблока и бизнеса

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генпрокурором Игорем Красновым. Господин Краснов, в частности, рассказал главе государства о работе надзорного ведомства над соблюдением прав военнослужащих и социально незащищенных слоев населения, а также о мерах по снижению давления на бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам Игоря Краснова, за первое полугодие суды удовлетворили свыше 6 тыс. поданных прокуратурой исковых заявлений из-за несоблюдения прав социально незащищенных слоев населения. Генпрокурор обратил внимание президента на рост случаев отказов инвалидам в предоставлении технических средств реабилитации из-за их подорожания. «Мною был незамедлительно проинформирован председатель правительства Михаил Мишустин с предложением принятия мер реагирования. В настоящее время все меры приняты, ситуация исправляется»,— рассказал Игорь Краснов.

Генпрокуратура ведет постоянный контроль соблюдения законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей, отметил глава ведомства. «Реагировали на случаи неоказания и оказания некачественной медицинской помощи раненым, отказов в средствах реабилитации, отказов в выплатах медицинских страховок в связи с гибелью военнослужащих и мобилизованных их семьям. Тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных приостановлены, всем им предоставлены кредитные каникулы»,— рассказал господин Краснов.

За последнее время в органы прокуратуры поступило около 4 млн обращений граждан. По словам Игоря Краснова, чаще всего россияне жалуются на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и завышенные тарифы. «Ежегодно в органы прокуратуры поступают сотни тысяч таких обращений. По каждому из них мы оперативно реагируем, проводим надзорные мероприятия, восстанавливаем справедливость»,— заявил он.

Кроме того, Генпрокуратура активно решает вопросы по снижению административного давления на бизнес, подчеркнул господин Краснов. По его словам, Генпрокуратура приложит все усилия, что сократить количество проверок на неопасных предприятиях. «Безусловно, мы понимаем, что каждый выход контроллеров необходимо рассматривать с учетом имеющихся рисков»,— добавил он.

«В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов государственной собственности судами удовлетворено свыше 24 тыс. наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 млрд руб. Средствами надзора мы также добились выхода из-под иностранного контроля ряда ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности нашей страны»,— отметил Игорь Краснов.

Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил Игоря Краснова за работу Генпрокуратуры по соблюдению законности в оборонно-промышленном секторе. «Хочу выразить надежду на то, что эта работа так же, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена»,— заключил президент.