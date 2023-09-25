Вокалист группы «Три дня дождя» объяснил, почему сорвал концерт в Екатеринбурге

Лидер группы «Три дня дождя» Глеб Викторов рассказал, почему он сорвал выступление в Екатеринбурге. В причине он признался в интервью YouTube-каналу «Вписка».

Как рассказал Глеб Викторов, он пытался добиться отмены выступления, а когда ему отказали, он вышел на сцену в состоянии опьянения. «Я поехал за "кладом", взял себе, употребил, поехал на концерт, полегчало. Финальный выход был в 19:00. Я говорю: "Давайте все-таки отменим как-то", а мне говорят: "Там люди уже стоят"»,— поделился певец.

По его словам, сам выход на сцену он уже не помнит. Как добавил певец, параллельно он выпивал около 1,3-1,5 л. крепкого алкоголя в день.

Напомним, скандальный концерт прошел 4 июня в TeleClub. Зрители сообщили, что вокалист Глеб Викторов находился на сцене в невменяемом состоянии, не мог петь и стоять на ногах. После этого проект «Три дня дождя» был закрыт на неопределенный срок. Компания ООО «Солдаут», организовавшая концерт группы в Екатеринбурге, отказалась возвращать деньги за билеты.

Полина Хабарова

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