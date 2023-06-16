Организатор сорванного концерта «Три дня дождя» в Екатеринбурге отказался возвращать деньги за билеты

Компания ООО «Солдаут», организовавшая концерт группы «Три дня дождя» в Екатеринбурге, вокалист которой сорвал выступление из-за сильного опьянения, отказалась возвращать деньги за билеты. Об этом сообщает пресс-служба концертной площадки TeleClub. Организатор объяснил отказ тем, что «концерт все-таки состоялся».

В TeleClub заявили, что согласны со зрителями, что выступление «получилось совсем не таким, как ожидали», поэтому 24 августа будет организовано новое выступление группы. «На это мероприятие будут действовать все те же билеты, по которым вы заходили на концерт 4 июня. Обменивать их не нужно»,— отметили в пресс-службе.

Скандальный концерт прошел 4 июня. Зрители сообщали, что вокалист Глеб Викторов находился на сцене в невменяемом состоянии, не мог петь и стоять на ногах. В Роспотребнадзоре заявили, что зрители сорванного концерта имеют право запросить возврат средств за билеты.

После выступления в Екатеринбурге лейбл IZBA сообщил, что проект «Три дня дождя» закрыт на неопределенный срок.

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