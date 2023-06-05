Группу «Три дня дождя» закрыли после скандального концерта в Екатеринбурге

Проект «Три дня дождя» был закрыт на неопределенный срок после сорванного концерта в Екатеринбурге, на котором вокалист Глеб Викторов выступал в состоянии сильного алкогольного опьянения. В telegram-канале лейбла IZBA сообщили, что все запланированные концерты отменены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула. Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье. Я специально поехал в тур, чтобы контролировать ситуацию со здоровьем, так как он начал уже говорить и писать неадекватные вещи. Я был рядом и было все норм. Но в ЕКБ здоровье встало»,— отметил продюсер группы.

Напомним, скандальный концерт прошел 4 июня в TeleClub. Зрители сообщили, что вокалист Глеб Викторов находился на сцене в невменяемом состоянии, не мог петь и стоять на ногах.

В Роспотребнадзоре заявили, что зрители сорванного концерта имеют право запросить возврат средств за билеты.

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