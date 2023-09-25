Еще одна женщина контужена в результате обстрела Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о третьей пострадавшей в результате сегодняшних обстрелов вооруженными силами Украины приграничных районов региона. Легкую контузию получила в городе Шебекино пассажирка автомобиля, рядом с которым разорвался снаряд.

Как уточнил господин Гладков в своем Telegram-канале, женщина от госпитализации отказалась. В результате обстрела различные повреждения выявлены в восьми частных жилых домовладениях и четырех автомобилях. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте, проводится подомовой обход территории.

Ранее сегодня, 25 сентября, две женщины получили ранения после обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа. Госпитализация им не потребовалась. Также из-за обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском округе два населенных пункта остались без света. В соседнем селе Муром дрона-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. По данным губернатора, пострадавших нет.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж