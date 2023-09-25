Двух женщин ранило при обстреле поселка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух женщин в результате обстрела вооруженными силами Украины поселка Уразово Валуйского городского округа. У одной из них легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — пояснил глава региона в Telegram-канале.

Снаряд попал в хозпостройку на территории Уразово, также повреждены окна и забор частного домовладения. На месте работают оперативные службы, проводится подомовой обход территории.

За последние сутки по территории Белгородской области со стороны Украины было выпущено около 30 различных снарядов, также были атаки беспилотников. Днем вчера, 24 сентября, в Волоконовском районе на окраине села Новое сброшенный с дрона осколочный боеприпас попал в проезжающий «КамАЗ». Водитель получил легкую контузию и осколочные ранения и самостоятельно обратился в центральную районную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Над Гайворонским городским округом был сбит беспилотник.

Сергей Толмачев, Воронеж