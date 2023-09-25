Два села в Белгородской области остались без света после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле со стороны Украины приграничного села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В результате повреждены несколько домов и линии электроснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Без света в данный момент находятся абоненты Новой Таволжанки и части села Архангельское. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время. В Новой Таволжанке различные повреждения выявлены в пяти частных домах. Прямое попадание снаряда зафиксировано в еще один дом.

Ранее, сегодня, 25 сентября, под огонь со стороны Украины попал поселок Уразово Валуйского городского округа. В результате ранение получили две женщины, им оказана помощь на месте.

Новая Таволжанка, как и другие населенные пункты Белгородской области, попадает под удары со стороны Украины почти каждый день. За прошедшие сутки по селу было выпущено девять минометных снарядов, а за день до этого — десять артиллерийских и восемь минометных. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж