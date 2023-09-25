Средняя зарплата в Кургане выросла на 23,5% за год

В первом полугодии среднемесячная зарплата за вычетом НДФЛ в Кургане составила 48,9 тыс. руб. Это на 23,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По росту этого показателя Курган вместе с Оренбургом являются лидерами среди 100 городов РФ, сообщается в исследовании «РИА Новости».

Также ощутимо средняя «чистая» зарплата ощутимо увеличилась в Кирове и Нижнем Тагиле — на 20,8%, и в Йошкар-Оле (+20,8%). Наименьший рост уровня оплаты труда зафиксирован в Петропавловске-Камчатском (+1,6%) и Липецке (+4,7%).

На среднюю зарплату житель Кургана может купить 2,66 фиксированного потребительского набора товаров и услуг. В большинстве городов рейтинга показатель варьируется от 2,5 до 3,5. Больше всего на среднюю зарплату могут себе позволить жители Нового Уренгоя (6 наборов), Салехарда (5,35 набора) и Москвы (4,8 набора).

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