Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе начали демонтировать конструкции поврежденного ракетой штаба флота

В Севастополе начался демонтаж аварийных конструкций зданий штаба Черноморского флота, поврежденного в результате ракетной атаки украинских военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города,— это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота. Осуществленный при помощи контролируемого подрыва»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

В прошлую пятницу Крымский полуостров подвергся ракетным ударам, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя. Еще несколько ракет, по информации властей Крыма, сбито ПВО в Бахчисарайском и Черноморском районах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...