В Севастополе начали демонтировать конструкции поврежденного ракетой штаба флота

В Севастополе начался демонтаж аварийных конструкций зданий штаба Черноморского флота, поврежденного в результате ракетной атаки украинских военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города,— это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота. Осуществленный при помощи контролируемого подрыва»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

В прошлую пятницу Крымский полуостров подвергся ракетным ударам, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя. Еще несколько ракет, по информации властей Крыма, сбито ПВО в Бахчисарайском и Черноморском районах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракета достала до штаба».

Александр Дремлюгин, Симферополь