Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% в 2024 году

Размер индексации страховых пенсий в 2024 году составит 7,5%. Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы, одобренного на заседании правительства 22 сентября, выяснил «Ъ».

Это первый проект бюджета, который сформировали после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру и внедрения с этого года единого тарифа страховых взносов для работодателей. В 2024 году объем бюджета Социального фонда составит 16,2 трлн руб., из которых 16 трлн сформируют за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета, а оставшаяся сумма — средства переходящего остатка бюджета фонда на 2023 год.

Объем расходов фонда составит аналогичную сумму, большую часть которой (10 трлн руб.) потратят на выплату пенсий. Вторая по объему статья расходов бюджета фонда — поддержка семей с детьми (свыше 2,2 трлн руб.), на третьем месте — расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, на которые заложено около 1,1 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Пенсии догоняют инфляцию».