Военкомат Курчатовского и Калининского районов переехал в новое здание

Здание военного комиссариата Курчатовского и Калининского районов Челябинска открыли после капитального ремонта. На открытии побывали губернатор Алексей Текслер, главный федеральный инспектор региона Денис Чернятьев и военком области Андрей Максуров.

В зону ответственности самого крупного в городе военкомата входит два челябинских района, где проживает суммарно 452 тыс. человек. Ранее он располагался в трех зданиях, находившихся в неудовлетворительном состоянии.

На средства из областного бюджета для военкомата купили трехэтажное здание, провели в нем капитальный ремонт, закупили мебель и технику.

«Мы заключили с Министерством обороны соглашение, где взяли на себя обязательства оказывать помощь по обновлению материально-технической базы военных комиссариатов Челябинской области, — рассказал Алексей Текслер. — Первый проект, который был реализован, — это военкомат Курчатовского и Калининского районов».

В планах на этот год начало работы по модернизации еще трех военкоматов региона. В областном центре приведут в соответствие требованиям два отделения – одно отвечает за Тракторозаводский и Ленинский районы, другое – за Металлургический. Кроме того, обновление затронет военкомат Кунашакского района.