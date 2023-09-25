Донские власти разрабатывают новые пути доставки топлива в Ростовскую область

Правительство Ростовской области ведет поиск новых путей доставки моторного топлива в регион в условиях дефицита бензина на автозаправочных станциях. Об этом пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

«Проведены рабочие обсуждения с федеральными структурами по вопросу дефицита топлива, направлены соответствующие обращения в адрес правительства России и федеральной антимонопольной службы (ФАС),— цитирует информагентство Игоря Сорокина.— Также мы встречались с руководством Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), в результате чего выработаны новые пути и решения, позволяющие ускорить доставку топлива».

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области оказывает помощь топливоснабжающим организациям. Для отслеживания ситуации муниципалитеты региона ведут мониторинг наличия продукции на заправочных станциях. При возникновении нехватки, топливоснабжающие организации подвозят бензин и дизельное топливо.

По словам господина Сорокина, основными причинами дефицита стало недостаточное количество топлива на бирже и временная остановка работы Астраханского газоперерабатывающего завода в связи с реконструкцией. Завод вновь начал производство дизельного топлива с 12 сентября. Скоро здесь же начнется выпуск бензина для автомобилей.

Напомним, ранее власти Ростовской области также сообщали, что дефицит бензина связан с возросшим сезонным трафиком через регион на Черноморское побережье и в Крым.

Анастасия Назарова