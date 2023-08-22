Донские власти контролируют ситуацию с возросшим спросом на моторное топливо

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области взяло на контроль ситуацию с возросшим спросом на моторное топливо в регионе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе донского правительства.

Согласно информации властей, нагрузка на автомобильные заправочные станции увеличилась из-за возросшего транспортного потока на альтернативном маршруте в Крым через Ростовскую область и новые регионы. Также спрос стимулируется аграриями и туристами.

По данным минпрома, АЗС на территории региона работают в штатном режиме. Поставки топлива в Ростовскую область не прерываются. Существующих запасов хватит на семь-десять дней. Логистические вопросы также решаются властями региона.

Ранее «Известия» сообщили о дефиците топлива на АЗС в некоторых южных регионах. В частности, по информации издания, власти Ростовской области обратились обратились в федеральный центр с данной проблемой.

Нехватка вызвана задержкой поставок топлива по железной дороге. Пути РЖД оказались перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток.

На фоне общего дефицита также отмечается рост цен на бензин и дизель. Как сообщает 161.RU, средняя цена на топливо на заправках Ростовской области выросла на 2–3 рубля с начала июля.

Анастасия Назарова