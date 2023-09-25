Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Lego отказалась от планов перехода на кубики из переработанного пластика

Крупнейший в мире производитель игрушек — Lego Group — отказался от своего плана по переходу на производство экологически безвредных кубиков из переработанных пластиковых бутылок. Об этом глава компании Нильс Кристиансен сообщил в интервью Financial Times.

Переход на кубики из переработанного пластика был едва ли не самым амбициозным проектом компании в ее попытке сделать более экологичной свое производство и свою продукцию. Он был представлен в июне 2021 года и предполагал, что с 2030 года все кубики Lego будут производиться из переработанного пластика. В настоящее время 80% кубиков производится из менее безопасного АБС-пластика.

По словам господина Кристиансена, отказаться от своих планов компанию вынудили исследования экспертов, показавшие, что при производстве новых кубиков выброс парниковых газов будет даже больше, чем при изготовлении нынешних, из-за необходимости замены оборудования и особенностей производства. О своем разочаровании рассказал газете и глава департамента устойчивого развития компании Тим Брукс. «Для увеличения производства (кубиков из переработанного пластика.— “Ъ”) уровень нарушения производства был бы таким, что нам пришлось бы заменить на наших фабриках совершенно все. И после этого углеродный след был бы выше»,— отметил он.

Виктор Бук

Фотогалерея

Династия Lego

Предыдущая фотография
Основатель компании Lego Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в селе Филсков на западе Дании. Он был десятым ребенком в бедной семье фермеров, в юности работал плотником в Германии и Норвегии. В 1916 году он вернулся в Данию и открыл собственный столярный цех на накопленные сбережения

Основатель компании Lego Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в селе Филсков на западе Дании. Он был десятым ребенком в бедной семье фермеров, в юности работал плотником в Германии и Норвегии. В 1916 году он вернулся в Данию и открыл собственный столярный цех на накопленные сбережения

Фото: The LEGO Group.

До того, как стать Lego, столярная компания Кристиансена занималась в основном производством лестниц, гладильных досок и других предметов домашнего обихода&lt;br> На фото: здание цеха Кристиансена в датском Биллунде

До того, как стать Lego, столярная компания Кристиансена занималась в основном производством лестниц, гладильных досок и других предметов домашнего обихода
На фото: здание цеха Кристиансена в датском Биллунде

Фото: The LEGO Group.

Оле Кристиансен был женат на норвежке Кирстин Серенсен. В браке у них родились четверо сыновей — Йоханнес, Карл Георг, Герхард, Готфрид, который впоследствии продолжил дело отца. В 1932 году Оле Кристиансен стал вдовцом&lt;br> На фото: семья Кристиансен, 1920-е годы

Оле Кристиансен был женат на норвежке Кирстин Серенсен. В браке у них родились четверо сыновей — Йоханнес, Карл Георг, Герхард, Готфрид, который впоследствии продолжил дело отца. В 1932 году Оле Кристиансен стал вдовцом
На фото: семья Кристиансен, 1920-е годы

Фото: The LEGO Group.

В 1932 году предприниматель занялся изготовлением и продажей деревянных игрушек

В 1932 году предприниматель занялся изготовлением и продажей деревянных игрушек

Фото: The LEGO Group.

Название Lego, придуманное самим Оле Кристиансеном, образовано из двух датских слов — leg и godt («играть» и «хорошо»)&lt;br> На фото: деревянная утка производства Lego, 1930-е годы

Название Lego, придуманное самим Оле Кристиансеном, образовано из двух датских слов — leg и godt («играть» и «хорошо»)
На фото: деревянная утка производства Lego, 1930-е годы

Фото: The LEGO Group.

Бизнес компании в 1930-х годах развивался тяжело из-за последствий Великой депрессии. А в 1940-х покупатели не сразу приняли частичный отказ от деревянных игрушек в пользу пластмассовых, однако Оле Кирк Кристиансен был уверен в перспективности решения

Бизнес компании в 1930-х годах развивался тяжело из-за последствий Великой депрессии. А в 1940-х покупатели не сразу приняли частичный отказ от деревянных игрушек в пользу пластмассовых, однако Оле Кирк Кристиансен был уверен в перспективности решения

Фото: The LEGO Group.

В 1942 году единственная на тот момент фабрика Lego сгорела. На прежнем месте вскоре были построены новые здания большей вместимости. Компания сосредоточилась на выпуске игрушек, отказавшись от другой продукции, и постепенно увеличила штат с семи до сорока человек&lt;br> На фото: сгоревшая фабрика Lego

В 1942 году единственная на тот момент фабрика Lego сгорела. На прежнем месте вскоре были построены новые здания большей вместимости. Компания сосредоточилась на выпуске игрушек, отказавшись от другой продукции, и постепенно увеличила штат с семи до сорока человек
На фото: сгоревшая фабрика Lego

Фото: The LEGO Group.

В 1949 году Lego начала производить пластмассовые кубики, которые можно соединять друг с другом. Фирменные самозащелкивающиеся кубики были запатентованы компанией позже — в 1958 году&lt;br> На фото: кубик образца 1949 года

В 1949 году Lego начала производить пластмассовые кубики, которые можно соединять друг с другом. Фирменные самозащелкивающиеся кубики были запатентованы компанией позже — в 1958 году
На фото: кубик образца 1949 года

Фото: The LEGO Group.

В начале 1950-х Lego работала еще только в Дании, под ее брендом выпускалось более 200 игрушек, а годовая выручка достигала полумиллиона крон (по тем временам — около $70 тыс.)

В начале 1950-х Lego работала еще только в Дании, под ее брендом выпускалось более 200 игрушек, а годовая выручка достигала полумиллиона крон (по тем временам — около $70 тыс.)

Фото: The LEGO Group.

В 1951 году Оле Кирк Кристиансен тяжело перенес инсульт, от которого не сумел до конца оправиться. Он умер в 1958 году

В 1951 году Оле Кирк Кристиансен тяжело перенес инсульт, от которого не сумел до конца оправиться. Он умер в 1958 году

Фото: The LEGO Group.

Готфрид Кирк Кристиансен (на фото в центре) — третий сын Оле Кирка — работал вместе с отцом начиная с 12 лет. В 1950 году он стал младшим вице-президентом компании, а в 1957-м возглавил ее. Под его руководством фирма запустила в продажу наборы Lego System, с тех пор все элементы конструктора стали совместимы друг с другом. Это стало прорывом, во второй половине 1950-х Lego начала экспансию в Европу

Готфрид Кирк Кристиансен (на фото в центре) — третий сын Оле Кирка — работал вместе с отцом начиная с 12 лет. В 1950 году он стал младшим вице-президентом компании, а в 1957-м возглавил ее. Под его руководством фирма запустила в продажу наборы Lego System, с тех пор все элементы конструктора стали совместимы друг с другом. Это стало прорывом, во второй половине 1950-х Lego начала экспансию в Европу

Фото: The LEGO Group.

В 1960 году компания прекратила выпуск деревянных игрушек. Тогда же Lego начала осваивать рынки США и Канады, продажи достигали там 5 млн наборов в год&lt;br> На фото: реклама Lego в США, где компания работала в сотрудничестве с Samsonite

В 1960 году компания прекратила выпуск деревянных игрушек. Тогда же Lego начала осваивать рынки США и Канады, продажи достигали там 5 млн наборов в год
На фото: реклама Lego в США, где компания работала в сотрудничестве с Samsonite

Фото: The LEGO Group

К 1960 году Готфрид Кристиансен выкупил доли в Lego у своих братьев, став единоличным владельцем компании&lt;br> На фото слева направо: братья Готфрид, Йоханнес, Карл Георг и Герхард Кристиансены

К 1960 году Готфрид Кристиансен выкупил доли в Lego у своих братьев, став единоличным владельцем компании
На фото слева направо: братья Готфрид, Йоханнес, Карл Георг и Герхард Кристиансены

Фото: The LEGO Group

В 1962 году Карл Георг Кристиансен (на фото) вместе с братом Герхардом основали фирму по производству детских деревянных конструкторов Bilofix (с 1966 года — Bilotoy). Компания работала в основном на североевропейском рынке и не завоевала такой широкой популярности, как Lego

В 1962 году Карл Георг Кристиансен (на фото) вместе с братом Герхардом основали фирму по производству детских деревянных конструкторов Bilofix (с 1966 года — Bilotoy). Компания работала в основном на североевропейском рынке и не завоевала такой широкой популярности, как Lego

Фото: The LEGO Group

К середине 1960-х наборы Lego продавались уже в полусотне стран

К середине 1960-х наборы Lego продавались уже в полусотне стран

Фото: Julian Kevin Zakaras / Fairfax Media / Getty Images

В 1970-х компания расширялась и запускала новые линейки, в том числе для детей дошкольного возраста, в ее штате работали несколько тысяч человек

В 1970-х компания расширялась и запускала новые линейки, в том числе для детей дошкольного возраста, в ее штате работали несколько тысяч человек

Фото: The LEGO Group.

В 1979 году главой Lego стал сын Готфрида Кьелль Кристиансен, которого отец готовил к руководству компанией с раннего возраста&lt;br> На фото: Кьелль Кристиансен (в центре) с британской королевой Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Леголенде

В 1979 году главой Lego стал сын Готфрида Кьелль Кристиансен, которого отец готовил к руководству компанией с раннего возраста
На фото: Кьелль Кристиансен (в центре) с британской королевой Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Леголенде

Фото: Dave Caulkin / WPA / / AP

Эксперты называли 1980-е одними из самых удачных в истории компании: выручка Lego росла в среднем на 10% ежегодно

Эксперты называли 1980-е одними из самых удачных в истории компании: выручка Lego росла в среднем на 10% ежегодно

Фото: The LEGO Group.

К началу 1990-х Lego находилась в десятке крупнейших производителей игрушек в мире, но с наступлением эры компьютерных игр и успехами новых игроков компания начала терять позиции. В 1998 году компания сообщила о рекордных убытках в $48 млн. Отвоевать положение Lego удалось в том числе благодаря запуску новых подростковых линеек, роботизированных конструкторов

К началу 1990-х Lego находилась в десятке крупнейших производителей игрушек в мире, но с наступлением эры компьютерных игр и успехами новых игроков компания начала терять позиции. В 1998 году компания сообщила о рекордных убытках в $48 млн. Отвоевать положение Lego удалось в том числе благодаря запуску новых подростковых линеек, роботизированных конструкторов

Фото: Zak Hussein - PA Images / PA Images via Getty Images

В 2016 году Кьелля Кристиансена (на фото справа) на посту вице-президента Lego сменил его сын Томас (слева), он стал представителем четвертого поколения Кристиансенов в руководстве компании. В 2020 году он занял пост президента. В настоящее время Кьелль, его сын и две дочери владеют 75% акций Lego Group. По данным на 2021 год, Forbes оценивал состояние семьи в $8,6 млрд

В 2016 году Кьелля Кристиансена (на фото справа) на посту вице-президента Lego сменил его сын Томас (слева), он стал представителем четвертого поколения Кристиансенов в руководстве компании. В 2020 году он занял пост президента. В настоящее время Кьелль, его сын и две дочери владеют 75% акций Lego Group. По данным на 2021 год, Forbes оценивал состояние семьи в $8,6 млрд

Фото: The LEGO Group

Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В июле компания окончательно прекратила деятельность в России&lt;br> На фото слева направо: актеры Мерил Стрип, Брэдли Купер, Сьюки Уотерхаус и Клинт Иствуд позируют со статуэтками «Оскар», сделанными из Lego

Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В июле компания окончательно прекратила деятельность в России
На фото слева направо: актеры Мерил Стрип, Брэдли Купер, Сьюки Уотерхаус и Клинт Иствуд позируют со статуэтками «Оскар», сделанными из Lego

Фото: John Shearer / Invision / AP

Следующая фотография
1 / 21

Основатель компании Lego Оле Кирк Кристиансен родился 7 апреля 1891 года в селе Филсков на западе Дании. Он был десятым ребенком в бедной семье фермеров, в юности работал плотником в Германии и Норвегии. В 1916 году он вернулся в Данию и открыл собственный столярный цех на накопленные сбережения

Фото: The LEGO Group.

До того, как стать Lego, столярная компания Кристиансена занималась в основном производством лестниц, гладильных досок и других предметов домашнего обихода
На фото: здание цеха Кристиансена в датском Биллунде

Фото: The LEGO Group.

Оле Кристиансен был женат на норвежке Кирстин Серенсен. В браке у них родились четверо сыновей — Йоханнес, Карл Георг, Герхард, Готфрид, который впоследствии продолжил дело отца. В 1932 году Оле Кристиансен стал вдовцом
На фото: семья Кристиансен, 1920-е годы

Фото: The LEGO Group.

В 1932 году предприниматель занялся изготовлением и продажей деревянных игрушек

Фото: The LEGO Group.

Название Lego, придуманное самим Оле Кристиансеном, образовано из двух датских слов — leg и godt («играть» и «хорошо»)
На фото: деревянная утка производства Lego, 1930-е годы

Фото: The LEGO Group.

Бизнес компании в 1930-х годах развивался тяжело из-за последствий Великой депрессии. А в 1940-х покупатели не сразу приняли частичный отказ от деревянных игрушек в пользу пластмассовых, однако Оле Кирк Кристиансен был уверен в перспективности решения

Фото: The LEGO Group.

В 1942 году единственная на тот момент фабрика Lego сгорела. На прежнем месте вскоре были построены новые здания большей вместимости. Компания сосредоточилась на выпуске игрушек, отказавшись от другой продукции, и постепенно увеличила штат с семи до сорока человек
На фото: сгоревшая фабрика Lego

Фото: The LEGO Group.

В 1949 году Lego начала производить пластмассовые кубики, которые можно соединять друг с другом. Фирменные самозащелкивающиеся кубики были запатентованы компанией позже — в 1958 году
На фото: кубик образца 1949 года

Фото: The LEGO Group.

В начале 1950-х Lego работала еще только в Дании, под ее брендом выпускалось более 200 игрушек, а годовая выручка достигала полумиллиона крон (по тем временам — около $70 тыс.)

Фото: The LEGO Group.

В 1951 году Оле Кирк Кристиансен тяжело перенес инсульт, от которого не сумел до конца оправиться. Он умер в 1958 году

Фото: The LEGO Group.

Готфрид Кирк Кристиансен (на фото в центре) — третий сын Оле Кирка — работал вместе с отцом начиная с 12 лет. В 1950 году он стал младшим вице-президентом компании, а в 1957-м возглавил ее. Под его руководством фирма запустила в продажу наборы Lego System, с тех пор все элементы конструктора стали совместимы друг с другом. Это стало прорывом, во второй половине 1950-х Lego начала экспансию в Европу

Фото: The LEGO Group.

В 1960 году компания прекратила выпуск деревянных игрушек. Тогда же Lego начала осваивать рынки США и Канады, продажи достигали там 5 млн наборов в год
На фото: реклама Lego в США, где компания работала в сотрудничестве с Samsonite

Фото: The LEGO Group

К 1960 году Готфрид Кристиансен выкупил доли в Lego у своих братьев, став единоличным владельцем компании
На фото слева направо: братья Готфрид, Йоханнес, Карл Георг и Герхард Кристиансены

Фото: The LEGO Group

В 1962 году Карл Георг Кристиансен (на фото) вместе с братом Герхардом основали фирму по производству детских деревянных конструкторов Bilofix (с 1966 года — Bilotoy). Компания работала в основном на североевропейском рынке и не завоевала такой широкой популярности, как Lego

Фото: The LEGO Group

К середине 1960-х наборы Lego продавались уже в полусотне стран

Фото: Julian Kevin Zakaras / Fairfax Media / Getty Images

В 1970-х компания расширялась и запускала новые линейки, в том числе для детей дошкольного возраста, в ее штате работали несколько тысяч человек

Фото: The LEGO Group.

В 1979 году главой Lego стал сын Готфрида Кьелль Кристиансен, которого отец готовил к руководству компанией с раннего возраста
На фото: Кьелль Кристиансен (в центре) с британской королевой Елизаветой II и ее супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Леголенде

Фото: Dave Caulkin / WPA / / AP

Эксперты называли 1980-е одними из самых удачных в истории компании: выручка Lego росла в среднем на 10% ежегодно

Фото: The LEGO Group.

К началу 1990-х Lego находилась в десятке крупнейших производителей игрушек в мире, но с наступлением эры компьютерных игр и успехами новых игроков компания начала терять позиции. В 1998 году компания сообщила о рекордных убытках в $48 млн. Отвоевать положение Lego удалось в том числе благодаря запуску новых подростковых линеек, роботизированных конструкторов

Фото: Zak Hussein - PA Images / PA Images via Getty Images

В 2016 году Кьелля Кристиансена (на фото справа) на посту вице-президента Lego сменил его сын Томас (слева), он стал представителем четвертого поколения Кристиансенов в руководстве компании. В 2020 году он занял пост президента. В настоящее время Кьелль, его сын и две дочери владеют 75% акций Lego Group. По данным на 2021 год, Forbes оценивал состояние семьи в $8,6 млрд

Фото: The LEGO Group

Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. В июле компания окончательно прекратила деятельность в России
На фото слева направо: актеры Мерил Стрип, Брэдли Купер, Сьюки Уотерхаус и Клинт Иствуд позируют со статуэтками «Оскар», сделанными из Lego

Фото: John Shearer / Invision / AP

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...