Lego отказалась от планов перехода на кубики из переработанного пластика

Крупнейший в мире производитель игрушек — Lego Group — отказался от своего плана по переходу на производство экологически безвредных кубиков из переработанных пластиковых бутылок. Об этом глава компании Нильс Кристиансен сообщил в интервью Financial Times.

Переход на кубики из переработанного пластика был едва ли не самым амбициозным проектом компании в ее попытке сделать более экологичной свое производство и свою продукцию. Он был представлен в июне 2021 года и предполагал, что с 2030 года все кубики Lego будут производиться из переработанного пластика. В настоящее время 80% кубиков производится из менее безопасного АБС-пластика.

По словам господина Кристиансена, отказаться от своих планов компанию вынудили исследования экспертов, показавшие, что при производстве новых кубиков выброс парниковых газов будет даже больше, чем при изготовлении нынешних, из-за необходимости замены оборудования и особенностей производства. О своем разочаровании рассказал газете и глава департамента устойчивого развития компании Тим Брукс. «Для увеличения производства (кубиков из переработанного пластика.— “Ъ”) уровень нарушения производства был бы таким, что нам пришлось бы заменить на наших фабриках совершенно все. И после этого углеродный след был бы выше»,— отметил он.

Виктор Бук