В ДТП в Советском районе Челябинска погиб один человек

В Советском районе Челябинске сегодня ночью, 25 сентября, водитель отечественного автомобиля въехал в дерево. В результате ДТП погиб 19-летний пассажир легковушки, сообщают в ГИБДД города.

Авария произошла по улице Блюхера в 03:10. 19-летний водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, перелетел через бордюр и врезался в электроопору и дерево. Его пассажира с травмами доставили в больницу, где он скончался.

После ДТП водитель легковушки отказался от медосвидетельствования. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ).

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