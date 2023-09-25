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Омбудсмен подтвердил пленение на Украине бывшего мэра Чайковского

Краевой омбудсмен Игорь Сапко подтвердил порталу Properm.ru, что бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков сейчас находится в плену на Украине. Заявление от его жены к уполномоченному поступило в субботу, уточняет издание.

Фото: Properm.ru

Фото: Properm.ru

Ранее украинские медиа опубликовали видео с человеком похожим на господина Третьякова. В специальной военной операции на Украине Алексей Третьяков, участвовал как военнослужащий-контрактник. По данным портала, господин Третьяков заключил с контракт с Минобороны 7 сентября 2023 года. Он служил в составе батальона «Ахмат». Уже 21 сентября появилось видео из плена. По словам Третьякова, его ранили в селе Клещеевка.

Алексей Третьяков возглавлял Чайковский с 2014 по 2018 год. В 2019 году глава города судом был признан виновным в превышении должностных полномочий при передаче квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации. Суд назначил господину Третьякову наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Однако уже летом 2020 года господин Третьяков был освобожден условно-досрочно.

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