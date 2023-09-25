«Эко-Standart»: в скверах на северо-западе Челябинска погибло 51 дерево

В Челябинске в скверах по улицам Академика Королева и Академика Макеева, а также в сквере имени Петра Сумина, засохло и погибло 51 дерево из-за отсутствия ухода. Об этом по итогам рейда сообщает общественное объединение «Эко-Standart».

24 засохших дерева активисты обнаружили в сквере по улице Академика Макеева, остальные — в сквере имени Петра Сумина и по улице Академика Королева. Погибли 12 лип, четыре хвойника, шесть тополей, четыре дуба и рябина. Контракт по уходу за саженцами, газонами и клубами на этих общественных пространствах стоимостью более 6 млн руб. был заключен с индивидуальным предпринимателем из Магнитогорска.

«На проведение данных работ по благоустройству из бюджета готовы были выделить 15 млн руб. Требуем от представителей администрации Челябинска объяснения по сложившейся ситуации, в частности, по отсутствию контроля за подрядчиком по выполнению условий контракта»,— отмечает руководитель объединения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

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