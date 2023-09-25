Замглавы Дзержинского района осудили за превышение полномочий

В Перми суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя главы Дзержинского района Николая Ракинцева. Как сообщает «РБК-Пермь», господин Ракинцев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), и приговорен к четырехлетнему запрету на занятие должностей государственной и муниципальной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

Николай Ракинцев был задержан сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю в декабре прошлого года после обысков в администрации Дзержинского района. По версии следствия, весной прошлого года он дал подчиненным незаконное указание исключить из муниципальной программы формирования современной городской среды заявку на получение субсидий на благоустройство двора дома по ул. Подлесной, 17. Это было сделано, поскольку господину Ракинцеву не понравился подрядчик, которого выбрали жильцы для выполнения работ. Сам Николай Ракинцев вины не признал. По его версии, подрядчик, которого хотели привлечь для выполнения работ, завысил смету расходов.