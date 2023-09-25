В Челябинской области объявлена акция по обмену монет на банкноты

Банки Челябинской области проводят акцию «Монетная неделя». С 25 сентября по 8 октября можно обменять мелочь на банкноты. Акция проходит при поддержке Центрального банка РФ, сообщает Челябинское отделение Уральского ГУ Банка России.

Монеты будут принимать в 128 отделениях коммерческих банков и их филиалах, расположенных на территории 31 города Челябинской области. Мелочь можно обменять на купюры или зачислить на счет. Кроме того, в некоторых банках предусмотрена возможность обмена на памятные монеты. В челябинском отделении ЦБ отмечают, что условия обмена монет необходимо уточнить в участвующих акции банках, но часть из них на это время отменяют комиссию за сдачу мелочи.

По словам заместителя управляющего региональным отделением Банка России Олега Молева, всероссийская акция проводится для того, чтобы вернуть монеты разных номиналов в денежный оборот. «Как правило, мелочь оседает у людей в копилках и кошельках, поскольку чаще всего при расчетах используются бумажные деньги. А тем временем монеты необходимы для размена в торговых точках или в общественном транспорте», – комментирует господин Молев.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте