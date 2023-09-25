Агрохолдинг «Ермак» в Хакасии увеличил мясопереработку на 15%

Сельскохозяйственное предприятие Агрохолдинг «Ермак» (Республика Хакасия) увеличило мясопереработку и поголовье скота на 15%, сообщил владелец Виктор Ермаков. По его словам, проект по созданию одного из крупнейших в Сибири комплексов по производству баранины продолжает реализовываться. «Сейчас мы сделали упор на производство зерна и увечили посевную площадь, однако животноводство – наша основная цель и мы планируем вложить до конца года инвестиции в это направление», - прокомментировал он «Ъ-Сибирь», не уточнив сумму вложений. Ранее сообщалось, что компания инвестирует в проект 750 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Агрохолдинг, как ранее сообщал «Ъ-Сибирь» развивает в республике мясоперерабатывающее предприятие ООО «Хакасская баранина». Комплекс «Хакасская баранина» запущен в 2019 году. Мощность предприятия 1,5 тыс. т продукции в год. Также «Ермак» владеет 100% в компаниях: ООО «Нива», ООО «Селекционно-генетический центр "Хакасский"» и в крупнейшем в Республике Хакасия овцеводческом комплексе ООО «Сибирская ферма». Агрохолдинг зарегистрирован 25 ноября 2020 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакс», уставной капитал — 200 тыс. руб.

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Лолита Белова