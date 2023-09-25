Два жителя Миасса получили ранения во время конфликта со стрельбой

В Миассе конфликт двух посетительниц ночного кафе закончился стрельбой. Ранены два человека. Стрелявшие задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранним утром 24 сентября поссорились две посетительницы ночного заведения. Затем они продолжили выяснять отношения на улице. За одну из горожанок вступился 45-летний мужчина. Из своего внедорожника он достал карабин «Сайга» и выстрелил в землю. Пули рикошетом попали в двух посетителей кафе 23 и 28 лет. Один из них получил огнестрельное ранение груди, другой – ноги. Стрелявший вместе со знакомым – владельцем джипа скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Сотрудники полиции при содействии коллег из УФСБ России по Челябинской области вскоре задержали сбежавших участников конфликта и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательств. 39-летнего владельца джипа и его знакомого нашли на одной из баз отдыха возле Миасса.

Отдел МВД России по Миассу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Установлено, что хозяин ружья приехал в Миасс из Нового Уренгоя. Оружие изъято. Установлено, что у владельца имелось на него разрешение.

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