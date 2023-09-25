SakhaDay: в Якутске исчез памятник польским ссыльным и жертвам репрессий

В городе Якутске исчез памятник сотням ссыльных поляков и литовцев, умерших в 1941-1947 годах. Все мемориальные плиты, составлявшие каменный ансамбль, вывезли в неизвестном направлении, сообщает местное издание SakhaDay.

Как сообщает издание, летом с камней исчезли таблички с именами поляков, которые внесли вклад в освоение Якутии — Вацлава Серошевского, Эдуарда Пекарского, Яна Черского, Александра Чекановского. При этом в департаменте по охране объектов культурного наследия, в Службе эксплуатации городского хозяйства Якутска и в Управе Центрального округа тогда заявили SakhaDay, что не знают, куда пропали таблички, а мэрия пообещала изданию узнать, что случилось с памятником.

Монумент был возведен в Якутии в 2002 году. Зимой 2023 года памятник накрыли пленкой, а летом сняли таблички. Сейчас на месте монумента зияют дыры в земле, сообщает SakhaDay.

Эрдни Кагалтынов