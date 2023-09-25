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Коммерсантъ FM
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Макрон: Франция откажется от угля в производстве электроэнергии к 2027 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью TF1 и France 2, что к 2027 году республика полностью откажется от использования угля в производстве электроэнергии. По его словам, Франция станет первой страной, которая откажется от этого ископаемого топлива, передает Le Parisien.

Президент заявил, что Франция уже сократила выбросы углекислого газа в два раза. Как сообщает Le Parisien, чтобы реализовать отказ от угля господин Макрон уже объявил о переводе последних французских угольных электростанций в городах Сент-Авольд и Кордме на метод сжигания с использованием биомассы.

В апреле 2023 года Совет ЕС принял несколько законов в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030», предусматривающей существенное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году. Для осуществления плана, а также достижения в дальнейшем углеродной нейтральности Евросоюз собирается сокращать продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой в ЕС продукции, а для собственных предприятий — последовательно отменять бесплатные квоты на выбросы.

Эрдни Кагалтынов

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