Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что говорят о проекте институциональные инноваторы

Законопроект «О технологической политике РФ» разрабатывался с привлечением экспертного и научного сообщества, рынка и заинтересованных ведомств. В «Росатоме» считают, что принятие законопроекта позволит значительно повысить эффективность реализации проектов разработки и внедрения отечественных технологий, в том числе за счет определения приоритетов и концентрации на их развитии ресурсов государства и бизнеса. «К таким приоритетам относятся развиваемые госкорпорацией "Росатом", как субъектом технологической политики, технологии и продукты в области атомной энергетики, ядерная медицина, новые перспективные материалы и технологии»,— добавляют там. Вице-президент, директор по развитию и планированию фонда «Сколково» Сергей Израйлит указывает, что инструменты, заложенные в новом законе, помогут систематизировать роли и увеличить информированность всех участников инновационной деятельности — от стартапа до государства. «Оптимизация внутренних процессов ускорит формирование цепочек трансфера сквозных и критических технологий из науки в промышленность. Таким образом, новый закон поможет проложить короткий путь для технологических компаний на рынок и укрепить технологический суверенитет России»,— добавляет он. Он также рассчитывает, что опыт «Сколково» в области налаживания взаимодействия производителей и заказчиков технологий и создания правовых режимов позволит фонду выступить в роли технологического брокера.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...