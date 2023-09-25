Что говорят о проекте институциональные инноваторы

Законопроект «О технологической политике РФ» разрабатывался с привлечением экспертного и научного сообщества, рынка и заинтересованных ведомств. В «Росатоме» считают, что принятие законопроекта позволит значительно повысить эффективность реализации проектов разработки и внедрения отечественных технологий, в том числе за счет определения приоритетов и концентрации на их развитии ресурсов государства и бизнеса. «К таким приоритетам относятся развиваемые госкорпорацией "Росатом", как субъектом технологической политики, технологии и продукты в области атомной энергетики, ядерная медицина, новые перспективные материалы и технологии»,— добавляют там. Вице-президент, директор по развитию и планированию фонда «Сколково» Сергей Израйлит указывает, что инструменты, заложенные в новом законе, помогут систематизировать роли и увеличить информированность всех участников инновационной деятельности — от стартапа до государства. «Оптимизация внутренних процессов ускорит формирование цепочек трансфера сквозных и критических технологий из науки в промышленность. Таким образом, новый закон поможет проложить короткий путь для технологических компаний на рынок и укрепить технологический суверенитет России»,— добавляет он. Он также рассчитывает, что опыт «Сколково» в области налаживания взаимодействия производителей и заказчиков технологий и создания правовых режимов позволит фонду выступить в роли технологического брокера.

Диана Галиева