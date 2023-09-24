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Коммерсантъ FM
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Московский парк «Зарядье» возобновил работу после проверки кинологов

Московский парк «Зарядье» возобновил работу после временного закрытия из-за сообщения о «неопознанном устройстве» на территории. Об этом «Интерфаксу» сообщила сотрудница парка.

После сообщения кинологи проводили проверку, в парке объявляли эвакуацию. Неопознанное устройство не обнаружили. На сайте сообщалось о закрытии доступа на территорию парка. Теперь вместо него опубликована информация о покупке билетов.

25 августа в парке также объявляли эвакуацию из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве. В результате проверки кинологи не обнаружили опасных предметов.

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