В московском парке «Зарядье» объявлена эвакуация

Доступ на территорию московского парка «Зарядье» временно закрыли. На сайте сообщается, что администрация получила информацию о «неопознанном устройстве». В парке работает кинологическая служба.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видеозаписи эвакуации посетителей парка. По данным проекта, их попросили покинуть территорию, а местность огородили лентой.

25 августа в парке также объявляли эвакуацию из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве. В результате проверки кинологи не обнаружили опасных предметов.