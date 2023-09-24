Китай и арабские государства на торговой выставке заключили сделки на $23,4 млрд

В ходе завершившейся сегодня, 24 сентября, в городе Иньчуань (КНР) крупной международной торговой выставки с участием представителей Китая и арабских государств были заключены сделки на сумму $23,4 млрд. Как сообщает South China Morning Post (SCMP), в выставке приняли участие представители более 60 стран мира, более 220 иностранных компаний и организаций, а также более 150 китайских компаний.

Сделки были заключены в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство, энергетика, природосберегающие технологии, медицина. SCMP, как и агентство «Синьхуа», не приводит названия отдельных компаний, участвовавших в выставке. Сообщается, что в рамках выставки прошла также конференция по новым технологиям, в ходе которой были подписаны восемь сделок с научно-исследовательскими институтами и лабораториями Египта, Саудовской Аравии и Катара. В частности, предполагается решать такие проблемы, как опустынивание, а также внедрять умное сельское хозяйство. Объем сделок в области сельского хозяйства, заключенных в ходе выставки, составил $466 млн. По официальным данным китайских властей, объем торговли в области сельского хозяйства с арабскими государствами с 2016 года вырос вдвое и составляет $5 млрд.

Алена Миклашевская