«Русские фонды» окунулись в Байкал

Острый дефицит качественных отелей у озера Байкал сделал это туристическое направление интересным для крупных инвесторов в гостиничную инфраструктуру. Как стало известно “Ъ”, инвестгруппа «Русские фонды» получила контроль над отелем Baikal View на острове Ольхон стоимостью около 1 млрд руб. Несмотря на выросший в этом году в полтора раза поток туристов на Байкал, проекты там для инвесторов, предупреждают участники турбизнеса, могут оказаться непростыми из-за ярко выраженной сезонности и нерешенных экологических проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сооснователь группы «Русские фонды» Константин Бейрит и члены совета директоров подконтрольного ей ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов и Геннадий Лаунер стали совладельцами ООО «Прибайкальский агропарк», «Агропарк-Ольхон» и «Агропарк-Хужир», следует из данных Kartoteka.ru.

Первые две структуры развивают отель Baikal View на 99 номеров уровня три звезды на байкальском острове Ольхон, говорится на сайте администрации Ольхонского района Иркутской области. «Агропарк-Хужир» зарегистрирована по тому же адресу и имеет схожий вид деятельности. В «Русских фондах» и Baikal View на запрос “Ъ” не ответили. По оценке основателя Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, текущая стоимость отеля может составлять около 1 млрд руб.

Балансодержателем самого здания Baikal View, по данным СПАРК, выступает «Агропарк-Ольхон». Исходно этим юрлицом владел Владимир Ефремов, с 2015 года основным собственником стала Марина Улаханова. После появления в составе учредителей представителей «Русских фондов» за ней остались 13,62% в проекте. Госпожа Улаханова не ответила на вопросы “Ъ”.

Инвестгруппа «Русские фонды» существует с 1997 года и управляется первым главой совета директоров Rambler Сергеем Васильевым и его партнерами. В ее портфеле, в частности, ПАО «Русолово», золотодобывающий холдинг «Селигдар», ГК «Мелком», сеть «Магазин горящих путевок», «Azimut Отель Волга» в Астрахани и доля в «Azimut Олимпик» в Москве.

Турпоездки на Байкал пользуются большим спросом. По данным Росстата, в отелях Иркутской области в январе—июле остановились 580,9 тыс. человек, что на 41% больше год к году, в отелях Бурятии — 372,8 тыс. человек, или на 51% больше. Для сравнения: в целом по РФ за этот период рост составил 14,4%, до 44,1 млн человек.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин называет Ольхон «чрезвычайно популярным направлением». Сейчас на острове ощущается дефицит мест размещения: там есть несколько тысяч номеров, преимущественно в гостевых домах и подобных объектах. Эту емкость можно было бы увеличить вдвое, считает эксперт. «Но для турпоездок на Байкал характерна выраженная сезонность: летом поток очень большой, в остальное время заполнить номера непросто»,— предупреждает эксперт.

«Русские фонды» — не первый крупный инвестор, проявивший интерес к гостиничному бизнесу на Байкале. Так, Green Flow Александра Тертычного ранее начала строительство в Турке в Бурятии объекта на 153 номера оценочной стоимостью 1,6 млрд руб. В бухте Безымянная севернее Горячинска проект гостиницы уровня пять звезд на 100 номеров,14 дуплексов и 12 коттеджей анонсировала подконтрольная АФК «Система» Cosmos Hotel Group.

Потенциальной проблемой для инвесторов господин Ромашкин считает наличие на Байкале большого числа «диких» туристов, что влияет на экологическую обстановку. На то, что турпоток в регион опережает развитие инфраструктуры, ранее неоднократно указывал спецпредставитель президента Сергей Иванов. По его подсчетам, в зоне Байкала около 30 тыс. мест цивилизованного размещения, а турпоток составляет 2 млн человек в год.

Руководитель «Природного кодекса» Марина Ненарокова поясняет, что сейчас строительство и любая хозяйственная деятельность на Байкале ограничиваются отдельной нормативной базой (в частности №94-ФЗ — федеральным законом об охране Байкала). В ней достаточно много противоречий, которые могут сделать неправомерным работу любого крупного объекта, замечает она. Пока нормативная база не доработана, любые инвестиционные проекты, по мнению эксперта, рискованны.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев