В отношении компании «Облпрод» возбудили новое дело о банкротстве

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление о признании банкротом пермского ООО «Областная продовольственная компания» («Облпрод»), поданное летом барнаульскими ООО «Тройка» и ООО «Подкова». Соответствующее определение размещено в картотеке суда. Обе компании-заявительницы, по данным Kartoteka.ru, специализируются на деятельности грузового транспорта. Сумма их исковых требований к «Облпрод» — 490,5 тыс. руб. Рассмотрение заявления назначено на 13 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rabota66.ru Фото: rabota66.ru

ООО «Областная продовольственная компания» ранее было крупным оптовым поставщиком бакалеи, масла, мяса, рыбы, кондитерских изделий и кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Общество управляло сетью из 38 оптовых баз и супермаркетов на территории Прикамья, Удмуртской Республики и Кировской области. Единственным владельцем и директором ООО является бизнесмен Алексей Бусаров. По итогам 2022 года выручка компании «Облпрод» составила 1,3 млн руб., чистая прибыль — 13 тыс. руб.

В 2021 году «Облпрод» пытались обанкротить в суде ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Однако производство по делу было прекращено, так как общество снизило задолженность перед «Рустранс-Пермь», а долг перед банком полностью погасило. В начале 2022 года заявление о банкротстве ООО «Облпрод» подавало в суд ПАО «Т Плюс», но компания оплатила задолженность еще до принятия заявления к производству. Несмотря на то, что «Областной продовольственной компании» тогда удалось избежать банкротства, общество начало активно сворачивать свою сеть.