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Коммерсантъ FM
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Из-за атаки дрона житель белгородского села получил легкую контузию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке вооруженных сил Украины на поселок Новый Волоконовского района. По его словам, украинский дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Находившийся в машине мужчина получил легкую контузию.

«Поселок Новый Волоконовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона, который сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Есть один пострадавший — водитель КамАЗа, он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение»,— написал губернатор в Telegram.

По данным Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки, 23 сентября, вооруженные силы Украины нанесли более 90 ударов по региону. Никто из гражданских лиц не пострадал, в одном населенном пункте повреждены постройки промпредприятия.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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