«В защиту своих интересов убивали много»

Как стало известно “Ъ”, в Москве начинается суд над лидером набережночелнинского организованного преступного сообщества «29-й комплекс» Адыганом Саляховым (Алик Большой), уже отбывающим 25-летний срок за серию особо тяжких преступлений. Криминальному авторитету, заключившему соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, инкриминируют организацию убийства другого авторитетного выходца из Татарстана — Айдара Исрафилова. Заказчиком этого преступления и покушения на господина Исрафилова, совершенных еще в 1999 году, Алик Большой назвал бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова, уголовное дело в отношении которого также рассматривается в столице. «Авторитет» высказался и на тему коррупции, рассказывая о временах деятельности своего ОПС: «Кто больше занес денег, тот и стал мэром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основанием для уголовного преследования Ильшата Гафурова стали показания криминального авторитета, который будет осужден в особом порядке

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Основанием для уголовного преследования Ильшата Гафурова стали показания криминального авторитета, который будет осужден в особом порядке

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Адыгана Саляхова в понедельник начнет рассматривать Савеловский райсуд Москвы. Расследовавшее его ГСУ СКР обвиняет криминального авторитета в совершении убийства (ст. 105 УК РФ) Айдара Исрафилова, депутата из города Елабуги, возглавлявшего по совместительству, как считали в правоохранительных органах, группировку «Айдароновские». В 2006 году Верховный суд Татарстана приговорил к различным срокам Саляхова и трех десятков участников его ОПС за 21 убийство и другие преступления, в том числе покушение на Айдара Исрафилова.

В 2017 году тем же судом Татарстана за организацию убийства господина Исрафилова в Москве был осужден один из лидеров ОПС «29-й комплекс» Рузаль Асадуллин (Рузалик), из приговора которому следовало, что заказчиком преступления являлся Айрат Шакиров (Шакирчик), которого через пару лет тоже убили. Приговором было установлено, что господин Исрафилов стал жертвой ОПС, пытавшегося взять Елабугу под криминальный контроль.

Однако впоследствии, в 2021 году, Алик Большой, оформив явку с повинной, рассказал, что организовали покушение на Айдара Исрафилова, а потом и его убийство на рынке у спорткомплекса ЦСКА в столице по просьбе Ильшата Гафурова, который в 1999 году являлся главой Елабуги, а потом стал ректором одного из крупнейших в стране вузов.

Поскольку Адыган Саляхов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, признал свою вину и дал показания на Ильшата Гафурова, дело «авторитета» будет рассмотрено в особом порядке буквально за пару заседаний. К прежнему наказанию ему, согласно судебной практике, добавят немного, и вскоре Алик Большой сможет воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение (УДО).

Дело Ильшата Гафурова рассматривается в том же Савеловском суде в порядке обычного судопроизводства. Сторонам предстоит заслушать несколько сотен свидетелей, большинство из которых — защиты. Сейчас допрашивают свидетелей, представленных обвинением.

Вдова депутата Елена Исрафилова, признанная в этом деле потерпевшей и заявившая к подсудимому Гафурову иск на 80 млн руб., выступая в суде, называла его жестким и властным человеком, которого все боялись. Она вспоминала, что ее супруг, действительно пользовавшийся авторитетом в городе, но не имевший отношения к криминалу, вначале поддерживал мэра Елабуги, но потом между ними возникли разногласия из-за бывшего кинотеатра, перестроенного в развлекательный центр «Мираж». По словам госпожи Исрафиловой, господин Гафуров стал всячески избегать встреч с ее супругом и тому приходилось часами сидеть в ожидании приема мэра.

Со слов самого Айдара Исрафилова, ему неоднократно угрожали, особенно представители «29-го комплекса». В показаниях тогда еще живого «авторитета», данных после покушения, говорилось, что господин Гафуров присылал к нему не боевиков, а налоговые проверки и милицию, проводившую антинаркотические рейды в «Мираже».

Потерпевшая также вспоминала, что в 1999 году ее муж собирался баллотироваться в депутаты Госдумы, но в нее уже после убийства господина Исрафилова прошли такие политики-«тяжеловесы», как Салимхан Ахметханов и Фандас Сафиуллин, для которых елабужский «авторитет» не был конкурентом.

Сам Ильшат Гафуров заявил вдове в ходе судебного заседания, что к убийству ее мужа не имеет никакого отношения. К такому же выводу, отметим, пришла и прокуратура Татарстана, расследовавшая дело ОПС Саляхова.

«Авторитет» также выступил свидетелем обвинения на суде по делу Ильшата Гафурова. Ответить на ряд вопросов он не смог, или их сняла судья по просьбе обвинения. Зато вспомнил, что Ильшат Гафуров сам хотел стать членом ОПС, правда, тут же сообщил, что таковой процедуры или ритуала не было. По версии Алика Большого, нападения были связаны с рядом конфликтов между мэром и депутатом, в том числе и политическим — якобы Айдар Исрафилов сам хотел возглавить Елабугу. Когда участники процесса напомнили «авторитету», что в Татарстане руководителей городов и районов тогда не избирали, а назначали, свидетель заявил: «Кто больше занес в кабинет, тот и стал мэром».

По его словам, Ильшат Гафуров пытался оказывать на него давление, когда он находился в колонии, помешал его УДО и даже пытался отравить. Правда, в конце допроса, больше похожего на очную ставку между подсудимым и свидетелем, «авторитет» признал, что «попыток отравления не было, но давление было». А определенные детали рассматриваемых сейчас в суде преступлений Алик Большой, по его словам, запомнил только потому, что «убийств (заказных.— “Ъ”) не так много было, а в защиту своих интересов в 90-е убивали много, за что мы и сидим».

Николай Сергеев