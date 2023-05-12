Два признания одного не ждут

Рассмотрение в Савеловском райсуде Москвы громкого уголовного дела экс-ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к совершенному почти четверть века назад убийству криминального авторитета, началось со скандала. Защита ученого планировала сначала решить процедурные вопросы, но в проведении предварительных слушаний ей было отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров на заседании Савеловского районного суда

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров на заседании Савеловского районного суда

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как пояснил «Ъ» адвокат Ильшата Гафурова Александр Нарышкин, сторона защиты сразу после ознакомления с материалами уголовного дела заявила ходатайство о проведении предварительного слушания по делу и вплоть до своего приезда в Савеловский райсуд он был уверен, что именно с них и начнется процесс. «На стадии подготовки к рассмотрению дела по существу мы планировали заявить ряд ходатайств, касающихся формата разбирательства»,— заявил «Ъ» защитник.

Судья отклонила ходатайство о предварительном слушании и начала рассматривать дело сразу по существу, нарушив таким образом, по мнению адвоката, право его доверителя на защиту.

Что именно он хотел бы заявить в суде, представитель Ильшата Гафурова не пояснил, сославшись на адвокатскую тайну, однако сообщил, что «необоснованный отказ» судьи может стать одним из аргументов апелляционной жалобы по существу дела.

Пресс-секретарь Савеловского райсуда Мария Михайлова, в свою очередь, пояснила «Ъ», что обжаловать отказ райсуда от предварительных слушаний защитник может в Мосгорсуде. При этом права Ильшата Гафурова на выбор формата судебного разбирательства, по мнению госпожи Михайловой, никто не нарушал. «Ведь в поданном ходатайстве о проведении предварительных слушаний его автор не указал, что сторона защиты хотела бы обсудить на них участие в процессе присяжных,— заявила Мария Михайлова.— Об этом не говорилось и в зале заседаний, поэтому председательствующий и приняла решение начать сразу рассмотрение по существу, чтобы не затягивать процесс».

Таким образом, несмотря на возражения сторон, все же состоялось первое заседание Савеловского райсуда по существу дела, и бывший ректор официально перешел из категории обвиняемых в подсудимые. Обсудить в суде, впрочем, удалось пока только процедурные вопросы. Представитель Генпрокуратуры заявил, что бывшего ректора слишком поздно известили о начале суда, поэтому он, возможно, не успел подготовиться к нему как следует. В связи с этим суд по ходатайству гособвинителя взял тайм-аут почти на месяц — его следующее заседание состоится только 7 июня.

Ходатайство защиты Ильшата Гафурова о его освобождении из-под стражи на время процесса суд также отклонил. Экс-ректор останется в СИЗО по крайней мере в ближайшие пять месяцев.

Напомним, Ильшат Гафуров обвиняется ГСУ Следственного комитета РФ в подстрекательстве сначала к неудавшейся попытке покушения на криминального авторитета из города Елабуга Айдара Исрафилова (Айдарон), а затем — к его убийству, совершенному в августе 1999 года. Профессору Гафурову инкриминируются таким образом особо тяжкие статьи УК РФ — ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105.

По версии следствия, в конце 90-х годов занимавший тогда должность мэра Елабуги Ильшат Гафуров не смог поделить городской бизнес с теневым хозяином Елабуги Айдароном и попросил устранить возникшее препятствие своих знакомых из конкурирующей оргпреступной группировки «29-й комплекс», дислоцирующейся в соседних Набережных Челнах. Боевики убили Айдара Исрафилова со второй попытки, подкараулив его возле стадиона ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве, переделанного в то время под вещевой рынок.

В период с 2006 по 2017 год убийство Айдарона, а также многочисленные другие преступления ОПГ «29-й комплекс» были раскрыты, а сама группировка ликвидирована. Верховный суд Татарстана приговорил к внушительным срокам до 25 лет колонии строгого режима бывших лидеров банды Рузаля Асадуллина (Рузалик) и Адыгана Саляхова (Алик Большой). Признанный заказчиком обоих покушений на елабужского «авторитета» представитель «29-го комплекса» Айрат Шакиров (Шакирчик) сам стал жертвой киллера через два года после гибели Айдарона.

Интересно, что на причастность к убийству Айдара Исрафилова мэр Елабуги Гафурова уже проверяли. Чиновника несколько раз вызывали на допросы в следственный отдел при прокуратуре Набережных Челнов, однако занимавший в то время должность заместителя начальника отдела Азат Зиятдинов в итоге вынес постановление о непричастности мэра к убийству. Проруководив Елабугой 12 лет, опытный чиновник в 2010 году занял пост ректора КФУ, которым благополучно руководил бы до сих пор, если бы осужденные Рузалик и Алик не решили вдруг искупить прошлые грехи новыми признаниями. В 2021 году они дружно заявили правоохранителям о якобы имевшей место заинтересованности и прямой причастности к убийству Айдарона профессора Гафурова. 21 декабря того же года в Казань прилетели сопровождавшие расследование возбужденного по вновь открывшимся обстоятельствам уголовного дела сотрудники ФСБ из Москвы. Чекисты вежливо подождали, пока ректор КФУ завершит проведение ежегодной церемонии «Студент года», потом задержали его и отправили под конвоем в столицу, где Ильшат Гафуров был сразу же обвинен и взят судом под стражу.

Сергей Машкин