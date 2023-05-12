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Коммерсантъ FM
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Два признания одного не ждут

Ильшата Гафурова стали судить по существу без всяких предварительных слушаний

Рассмотрение в Савеловском райсуде Москвы громкого уголовного дела экс-ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к совершенному почти четверть века назад убийству криминального авторитета, началось со скандала. Защита ученого планировала сначала решить процедурные вопросы, но в проведении предварительных слушаний ей было отказано.

Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров на заседании Савеловского районного суда

Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров на заседании Савеловского районного суда

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров на заседании Савеловского районного суда

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как пояснил «Ъ» адвокат Ильшата Гафурова Александр Нарышкин, сторона защиты сразу после ознакомления с материалами уголовного дела заявила ходатайство о проведении предварительного слушания по делу и вплоть до своего приезда в Савеловский райсуд он был уверен, что именно с них и начнется процесс. «На стадии подготовки к рассмотрению дела по существу мы планировали заявить ряд ходатайств, касающихся формата разбирательства»,— заявил «Ъ» защитник.

Судья отклонила ходатайство о предварительном слушании и начала рассматривать дело сразу по существу, нарушив таким образом, по мнению адвоката, право его доверителя на защиту.

Что именно он хотел бы заявить в суде, представитель Ильшата Гафурова не пояснил, сославшись на адвокатскую тайну, однако сообщил, что «необоснованный отказ» судьи может стать одним из аргументов апелляционной жалобы по существу дела.

Пресс-секретарь Савеловского райсуда Мария Михайлова, в свою очередь, пояснила «Ъ», что обжаловать отказ райсуда от предварительных слушаний защитник может в Мосгорсуде. При этом права Ильшата Гафурова на выбор формата судебного разбирательства, по мнению госпожи Михайловой, никто не нарушал. «Ведь в поданном ходатайстве о проведении предварительных слушаний его автор не указал, что сторона защиты хотела бы обсудить на них участие в процессе присяжных,— заявила Мария Михайлова.— Об этом не говорилось и в зале заседаний, поэтому председательствующий и приняла решение начать сразу рассмотрение по существу, чтобы не затягивать процесс».

Таким образом, несмотря на возражения сторон, все же состоялось первое заседание Савеловского райсуда по существу дела, и бывший ректор официально перешел из категории обвиняемых в подсудимые. Обсудить в суде, впрочем, удалось пока только процедурные вопросы. Представитель Генпрокуратуры заявил, что бывшего ректора слишком поздно известили о начале суда, поэтому он, возможно, не успел подготовиться к нему как следует. В связи с этим суд по ходатайству гособвинителя взял тайм-аут почти на месяц — его следующее заседание состоится только 7 июня.

Ходатайство защиты Ильшата Гафурова о его освобождении из-под стражи на время процесса суд также отклонил. Экс-ректор останется в СИЗО по крайней мере в ближайшие пять месяцев.

Напомним, Ильшат Гафуров обвиняется ГСУ Следственного комитета РФ в подстрекательстве сначала к неудавшейся попытке покушения на криминального авторитета из города Елабуга Айдара Исрафилова (Айдарон), а затем — к его убийству, совершенному в августе 1999 года. Профессору Гафурову инкриминируются таким образом особо тяжкие статьи УК РФ — ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105.

По версии следствия, в конце 90-х годов занимавший тогда должность мэра Елабуги Ильшат Гафуров не смог поделить городской бизнес с теневым хозяином Елабуги Айдароном и попросил устранить возникшее препятствие своих знакомых из конкурирующей оргпреступной группировки «29-й комплекс», дислоцирующейся в соседних Набережных Челнах. Боевики убили Айдара Исрафилова со второй попытки, подкараулив его возле стадиона ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве, переделанного в то время под вещевой рынок.

Чем известен Ильшат Гафуров

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В период с 2006 по 2017 год убийство Айдарона, а также многочисленные другие преступления ОПГ «29-й комплекс» были раскрыты, а сама группировка ликвидирована. Верховный суд Татарстана приговорил к внушительным срокам до 25 лет колонии строгого режима бывших лидеров банды Рузаля Асадуллина (Рузалик) и Адыгана Саляхова (Алик Большой). Признанный заказчиком обоих покушений на елабужского «авторитета» представитель «29-го комплекса» Айрат Шакиров (Шакирчик) сам стал жертвой киллера через два года после гибели Айдарона.

Интересно, что на причастность к убийству Айдара Исрафилова мэр Елабуги Гафурова уже проверяли. Чиновника несколько раз вызывали на допросы в следственный отдел при прокуратуре Набережных Челнов, однако занимавший в то время должность заместителя начальника отдела Азат Зиятдинов в итоге вынес постановление о непричастности мэра к убийству. Проруководив Елабугой 12 лет, опытный чиновник в 2010 году занял пост ректора КФУ, которым благополучно руководил бы до сих пор, если бы осужденные Рузалик и Алик не решили вдруг искупить прошлые грехи новыми признаниями. В 2021 году они дружно заявили правоохранителям о якобы имевшей место заинтересованности и прямой причастности к убийству Айдарона профессора Гафурова. 21 декабря того же года в Казань прилетели сопровождавшие расследование возбужденного по вновь открывшимся обстоятельствам уголовного дела сотрудники ФСБ из Москвы. Чекисты вежливо подождали, пока ректор КФУ завершит проведение ежегодной церемонии «Студент года», потом задержали его и отправили под конвоем в столицу, где Ильшат Гафуров был сразу же обвинен и взят судом под стражу.

Сергей Машкин

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