В «Европе» новый шеф

Шеф-поваром гранд-отеля «Европа» назначен Денис Соболев. Он работает в команде отеля уже двадцать лет и в новой должности отвечает не только за развитие кухни, но и за сохранение традиций всех заведений отеля: ресторана «Европа», кафе «Мезонин», лобби-бара, летней террасы, отдела ресторанного обслуживания номеров и банкетной службы отеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: гранд-отель «Европа» Фото: гранд-отель «Европа»

Своим первым учителем Денис считает шеф-повара гранд-отеля «Европа» Энгельберта Гамсриглера, который работал в отеле в 2000–2005 годах. В 2018 году Денис стал шеф-поваром банкетной и кейтеринговой службы отеля, которая организует мероприятия высшего уровня с большим количеством гостей — их число может доходить до 500 человек. В портфолио шефа — меню для бала «Звезды белых ночей» с участием президентов России и Франции, бала «Музыкальный Олимп», закрытого ужина от имени шейха одного из Арабских Эмиратов, меню спортивного питания для команды — участницы чемпионата мира по футболу. А фирменное блюдо Дениса в банкетном меню — «Яйцо Фаберже» из фуа-гра и груши — вошло в список бестселлеров отеля.

В 2021 году Денис Соболев стал победителем в конкурсе поваров шампанского дома «Вдова Клико». Он представил авторское блюдо: карамелизированное филе утки с тыквой, маринованной черешней, воздушной гречкой и эспумой из каштана, вдохновившись семейным ужином на даче, который готовил для самых близких из домашних продуктов с местного рынка и из собственного сада.

Новый шеф уже представил обновленное меню лобби-бара. В него вошли 18 авторских блюд. «Новая версия меню основана на предпочтениях наших гостей. Здесь учитывается сезонность,— рассказывает Денис.— Для мужчин — брутальные блюда, в число которых вошли риет из кролика в глазури из клюквы, говядина прайм с пюре из сезонных грибов с соусом порту, карпаччо из вареного языка с соусом тонато — идеальная закуска к водке. Для женской аудитории — легкие и яркие блюда: рулетик из краба с манго и рикоттой, дальневосточные гребешки с кремом из цветной капусты с соусом том-ям или запеченный в томатной глазури палтус с картофельным мильфеем». Для гостей с Ближнего Востока, которых все больше в Петербурге,— индийское вегетарианское блюдо малай кофта с карри и цыпленок по-тайски в кокосовом молоке. Обновлен также азиатский раздел с роллами, татаки и раменом. Скоро Денис Соболев займется обновлением меню главного и знаменитого заведения отеля — ресторана «Европа».

Зося Пашковская