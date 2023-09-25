Петр I на Ладоге и Троянская война

Шкатулку с изображением сцены «Петр Великий в бурю на Ладожском озере» и три голубые вазы с композициями на тему греческой мифологии передали в дар музею-заповеднику «Царское Село» супруги Ольга и Александр Борисовы — члены Клуба друзей музея.

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Эти предметы XIX века дарители приобрели специально для музея. Шкатулка, судя по сохранившемуся клейму, была изготовлена в 1880-е годы в селе Осташково Московской губернии на фабрике Василия Вишнякова — в одном из центров русского лакового искусства. В основе живописного сюжета на крышке — реальные события. На парусном судне, построенном на верфи в Лодейном Поле, Петр I вышел в открытую Ладогу, но, не дойдя до устья реки Свирь, корабль сел на мель. Пересев на рыбацкий баркас, император намеревался достигнуть берега, но попал в бурю. Спасло всех умение царя управлять лодкой. Этот сюжет был популярным в России, его тиражировали на различных предметах декоративно-прикладного искусства, а в 1812 году французский исторический живописец Карл Штейбен написал картину на эту тему. Позже композицию Штейбена часто копировали другие мастера, использовали для создания гравюр, гобеленов, часов и других произведений. Композиция на крышке шкатулки, очевидно, вдохновлена картиной Александра Коцебу «Подвиг Петра I во время бури» (1832) — это измененная репродукция полотна Штейбена. Мастер, расписавший шкатулку, чуть упростил композицию, изменил ракурсы и лица персонажей, цвета одежд Петра и рыбаков, рисунок волн и облаков.

«Подаренная музею шкатулка имеет большие размеры, что не очень характерно для лаковых изделий фабрики Вишняковых. Сюжет живописной композиции на крышке редко встречается среди произведений с лаковой росписью. Вероятно, создание шкатулки было приурочено к 160-летию смерти императора»,— говорит хранитель коллекции «Быт» ГМЗ «Царское Село» Елена Калугина.

Три сосуда из голубой яшмовой массы с белым рельефным декором в технике «пат-сюр-пат» (декорирование фарфора смесью белой глины, воды и глицерина) сделаны на немецком заводе «Виллерой и Бох» (Villeroy & Boch). Две вазы в виде амфор составляют пару, декоративный сюжет на них посвящен Троянской войне. Такие же предметы находятся в Музее искусства керамики (АМОСА, Калифорния).

Подпись «JStahl 97» позволяет связать создание сосудов с именем Жана-Батиста Шталя, изобретателя фанолитов — фарфоровой массы, сочетающей в себе преимущества каменной (яшмовой) керамики и техники «пат-сюр-пат».

«Цифра 97 дает возможность датировать парные вазы 1897 годом,— объясняет хранитель коллекции «Фарфор» ГМЗ «Царское Село» Елена Еремеева.— Фарфоровые рельефы на изделиях Шталя принесли ему золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году».

Альбина Самойлова