«Пыльца амброзии легко переносится на большие расстояния»

В Краснодаре за два месяца выкосили 10,5 тыс. га аллергенной растительности. Покосы амброзии проводили в ежедневном режиме, поскольку многие жители краевого центра страдают от раздражителей в виде пыльцы растений. О том, насколько эффективными могут быть подобные методы борьбы с аллергией — «Ъ-Кубань» рассказал специалист лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Иванов

Фото: предоставлено автором Роман Иванов

Фото: предоставлено автором

«Поллиноз, или аллергия на пыльцу растений,— достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются жители городов. Симптомы поллиноза весьма неприятны — это, прежде всего, заложенность и обильные водянистые выделения из носа, чихание, повышенная слезоточивость, кашель и боль в горле. Иногда присоединяются и другие признаки болезни — головная боль, нарушения сна, слабость и утомляемость.

Покос сорной травы, который проводят городские службы,— один из способов избавиться от пыльцы, провоцирующей поллиноз. Метод эффективен при соблюдении нескольких условий. Косить сорные травы нужно обязательно до начала цветения. Затем скошенную траву следует убирать с газонов — если этого не сделать, то взвесь из мелких частиц растений останется в воздухе. Надо понимать, что покос сорной травы не может защитить от поллиноза на 100%. Пыльца очень летучая и легко переносится на большие расстояния. Это значит, что аллерген может добраться до города с близлежащих лугов и полей.

Людям с поллинозом нужно следить за периодом цветения растения-аллергена — для этого в интернете есть специальные календари и программы по пыльцевому мониторингу. Перед цветением полезно приобрести лекарственные препараты, которые порекомендовал врач, а также защитные маски или респираторы.

Во время цветения рекомендуется реже открывать окна, не лишним будет приобрести очистители воздуха со специальным HEPA-фильтром, способным удалять даже мелкодисперсную взвесь, проветривать помещения только по ночам, когда нет ветра, или после затяжных дождей (более суток). В это время пыльцы в воздухе становится меньше, тогда как после непродолжительного проливного дождя ее концентрация быстро восстанавливается. После каждого выхода на улицу необходимо принимать душ, мыть голову, стирать верхнюю одежду.

Поллиноз — хроническое заболевание, его нельзя вылечить полностью. Чтобы облегчить симптомы болезни, врач может выписать антигистаминные препараты, кортикостероидные спреи, антагонисты лейкотриеновых рецепторов — они подавляют воспаление слизистой оболочки носа. В период ремиссии врач может назначить АСИТ — аллерген-специфическую иммунную терапию. Такой метод лечения может уменьшить симптомы и даже полностью избавить от поллиноза на несколько лет, но требует тщательной предварительной диагностики и точного определения аллергена».

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