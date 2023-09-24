В «Лаборатории Касперского» заявили о росте кибератак во всем мире

«Лаборатория Касперского» фиксирует динамичный рост кибератак по всему миру, заявил глава компании Евгений Касперский. По его словам, ежедневно «Лаборатория Касперского» сталкивается с 400 тыс. новых вредоносных файлов.

«Рост атак есть везде на самом деле, это глобальная проблема. Мы каждый день собираем примерно 400 тыс. новых файлов, которые ни разу не видели до этого, причем именно зловредных файлов. Какие-то из них уже "детектятся", потому что сигнатура хорошо срабатывает, но, конечно, далеко не все»,— рассказал господин Касперский в интервью «РИА Новости».

Как отметил глава «Лаборатории Касперского», цели у злоумышленников остаются прежними. Чаще всего кибератаки совершаются на инфраструктуру бизнеса и госсектора, а также промышленности. «В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий»,— добавил он.

Согласно данным МТС RED, общее число кибератак на российские компании в апреле—июне выросло почти в два раза, до 12,7 тыс. инцидентов. Особенно активизировались хакеры в отношении IT-компаний — количество таких атак увеличилось до 4 тыс. Между тем, согласно оценкам экспертов, объем российского рынка кибербезопасности в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год и к 2027 году составит 559 млрд руб.

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