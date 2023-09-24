Украина предложила «вручную» осуществлять экспорт зерна в Польшу

Замминистра экономики Украины Тарас Качка рассказал изданию Onet о способах достижения компромисса с Польшей по вопросу импорта украинского зерна. По словам господина Качки, Украина предложила Польше наладить экспорт зерна «вручную», что подразумевает согласование каждой партии с польскими властями.

«Каждый украинский экспортер должен сначала подать заявку в Минэкономики, а мы, в свою очередь, свяжемся с нашими польскими коллегами и оценим, приемлема ли данная партия на польском рынке по цене, объему и покупателю»,— объяснил господин Качка.

По его словам украинская сторона свяжется с польской по вопросу внедрения этого механизма в ближайшие дни. Сейчас есть понимание, что такой «ручной» экспорт может стать альтернативой полному запрету на импорт украинского зерна, который введен в Польше, заявил замминистра. Он выразил надежду, что страны скоро найдут компромисс и снимут взаимные ограничения.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне, объяснив свое решение защитой интересов фермеров. 21 сентября Минсельхоз Украины сообщил о поиске взаимовыгодного решения с властями Польши по экспорту зерна.

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна больше не поставляет Украине вооружение. Позднее польский президент Анджей Дуда объяснил, что речь шла только об оружии, которое закупается для польских войск. Он отметил, что подписанные с Украиной контракты о поставке оружия будут исполнены.

Подробности — в публикации «Ъ» «Из зерна выросло что-то не то».

Эрдни Кагалтынов